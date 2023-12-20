فشل مجلس الأمن في إدانة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

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فشل اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في التوصل إلى نتيجة ملموسة.وفي الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بناء على طلب من الولايات المتحدة ردا على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أول من أمس الاثنين، أدان نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود" بأشد العبارات إطلاق الصاروخ العابر للقارات، وكذلك الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي تم إطلاقه في اليوم السابق.ووصف السفير الأمريكي تهديدات كوريا الشمالية المستمرة للسلم والأمن الدوليين بأنها "سخيفة"، مع تطبيق هذا الوصف أيضا على أي تأكيد على أن عمليتي الإطلاق في بداية الأسبوع مبررة. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينتهي الاجتماع إلى طريق مسدود بدون إدانة لكوريا الشمالية، في ضوء معارضة حليفتيها العضوين الدائمين في مجلس الأمن، روسيا والصين.وفي الوقت نفسه، وقبل اجتماع المجلس، أصدرت عشر دول، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، بيانا مشتركا يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها من استفزازات الصواريخ الباليستية.