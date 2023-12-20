سيول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

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عقد مسؤولون دفاعيون كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤتمرا عبر الفيديو أمس الثلاثاء، أدانوا فيه إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، عقد نائب وزير الدفاع الوطني لشؤون السياسات "هو تيه غُن" اجتماعا مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "إيلي راتنر" ومدير إدارة السياسات في وزارة الدفاع اليابانية "كوجي كانو".واتفق المسؤولون على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشددوا على أن الأنشطة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لا يمكن تبريرها بأي سبب من الأسباب. كما قيموا أن الدول الثلاث قامت بالتنسيق بشكل وثيق خلال عملية الإطلاق، بدءا من الكشف السريع وحتى تبادل المعلومات.واتفق مسؤولو الدفاع على الاستخدام النشط لنظام المشاركة الثلاثي في الوقت الحقيقي لبيانات التحذير الصاروخي الكوري الشمالي، والذي تم تفعيله أمس الثلاثاء، والتنفيذ المنهجي لخطة التدريب الثلاثية المشتركة.وفي بيان صحفي ذي صلة صدر أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مساعد الوزير "راتنر" أكد مجددا على موقف الولايات المتحدة بالالتزام بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.