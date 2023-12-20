القبض على مراهقيْن بتهمة تخريب قصر كيونغ بوك بكتابات على جدرانه

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ألقت الشرطة القبض على اثنين من المراهقين بسبب كتابتهم بطلاء ملون على جدران قصر جيونغ بوك التاريخي في وسط العاصمة سيول نهاية الأسبوع الماضي.وأوضح مركز شرطة منطقة "جونغ نو" في العاصمة سيول أن السلطات ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في منزله في مدينة "سو وان" بمقاطعة كيونغ كي، في حوالي الساعة 7:08 من مساء أمس الثلاثاء، وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما في مكان قريب بعد حوالي عشر دقائق.ويُتهم المشتبه بهما برش طلاء وكتابة عبارة "فيلم مجاني" باللغة الكورية، واسم موقع بث غير قانوني، في حوالي الساعة 1:40 من صباح يوم السبت، على جانبي البوابة الغربية للقصر وكذلك الجدران القريبة من متحف القصر الوطني الكوري.وحللت الشرطة لقطات من كاميرات المراقبة في المنطقة، ومن ثم حددت هوية المشتبه بهما. وتخطط السلطات للتحقيق في دوافع الجريمة وما إذا كان هناك أي شركاء.