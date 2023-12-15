وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

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أدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا أمس الثلاثاء أدانوا فيه إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، كما انتقدوا استمرار بيونغ يانغ في تطوير قدراتها النووية والصاروخية الباليستية غير القانونية، وتصعيد أنشطتها المزعزعة للاستقرار.وانتقد الوزراء اختيار كوريا الشمالية إعطاء أولوية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية على حساب رفاهية شعبها، وحثوا بيونغ يانغ على إنهاء تلك البرامج وكذلك طموحاتها النووية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.وشددوا أيضا على أن تصرفات النظام الكوري الشمالي المتكررة والمتهورة يجب أن تُقابل برد دولي سريع وموحد وقوي، وخاصة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما أعرب البيان عن مخاوفه بشأن عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وحث البلدين على الوقف الفوري لهذه الأنشطة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوا صونغ 18"، باتجاه البحر الشرقي صباح أول من أمس الاثنين.