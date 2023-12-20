البرلمان الكوري يعقد جلسة عامة اليوم لمناقشة مشروع قانون الميزانية

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سيعقد البرلمان الكوري جلسة عامة بعد ظهر اليوم الأربعاء مع احتمال إقرار مشروع قانون ميزانية القادم.وكان نواب حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد أعلنوا يوم 8 ديسمبر أنهم اتفقوا على التصويت على ميزانية الحكومة للعام القادم في جلسة عامة يوم 20 ديسمبر، وعقد جلسات إضافية يوم 28 ديسمبر ويوم 9 يناير، للتعامل مع مجموعة من مشروعات القوانين المعلقة.وعقد قادة الأحزاب السياسية والنواب في اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بالميزانية والحسابات اجتماعا مغلقا مع وزير المالية والاستراتيجية "تشو كيونغ هو" أمس الثلاثاء لمواصلة المفاوضات في هذا الشأن، لكن المناقشات وصلت إلى طريق مسدود بشأن بنود في الميزانية بقيمة 56.9 تريليون وون، من إجمالي 656 تريليون وون، مع بقاء الخلافات حول مشروعات البحث والتطوير والنفقات الخاصة للوكالات الحكومية.ويعتزم حزب قوة الشعب التعامل مع مشروع قانون الميزانية في جلسة عامة يوم الخميس القادم إذا لم يتم تضييق الخلافات حتى يوم الأربعاء، في حين أكد الحزب الديمقراطي تصميمه على إقرار مشروع الميزانية من جانب واحد يوم الأربعاء بغض النظر عن التقدم المحرز في المفاوضات.يذكر أنه مرّ أكثر من أسبوعين على الموعد النهائي القانوني لإقرار مشروع الميزانية، وهو يوم 2 ديسمبر.