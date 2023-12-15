كوريا الجنوبية والصين تعقدان محادثات حول العلاقات بين البلدين

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها عقدت محادثات على مستوى مدير مع وزارة الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، في مدينة "شنجن" بمقاطعة "كوانغ دونغ" الصينية.ومثّل الجانب الكوري في تلك المحادثات مدير إدارة شؤون شمال شرق آسيا في وزارة الخارجية "تشيه يونغ جون"، بينما مثل الجانب الصيني مدير إدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية "ليو جين سونغ".وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين سيول وبكين، وتبادلا الآراء حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وأكد "تشيه" على أهمية تطوير علاقات صحية وناضحة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.واتفق الجانبان على تعزيز التبادل والتواصل بين البلدين في مختلف المجالات.وكان وزير الخارجية الكوري "بارك جين" قد عقد محادثات مع نظيره الصيني "وانغ يي" يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في مدينة بوسان الكورية، حيث اتفق معه على تعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.