السفير الروسي الجديد يصف كوريا الجنوبية بأنها واحدة من أكثر الدول ودية بين الدول غير الصديقة

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وصف السفير الروسي الجديد لدى سيول "غيورغي زينوفييف" كوريا الجنوبية بأنها "واحدة من أكثر الدول ودية" بين الدول غير الصديقة لروسيا.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة روسية يوم الاثنين الماضي، حيث أضاف أنه يشعر بأن كوريا الجنوبية لم تَسْع طوعا لأن تكون دولة غير صديقة لروسيا، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي مشاكل سياسية بين سيول وموسكو خلال أكثر من 30 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وقال "زينوفييف" أيضا إن العلاقات بين البلدين تدهورت منذ أن شاركت كوريا الجنوبية في الحد الأدنى من العقوبات ضد روسيا في شهريْ فبراير ومارس الماضيين باعتبارها دولة حليفة للولايات المتحدة .وأعرب عن أمله في حدوث تغيير إيجابي في العلاقات بين البلدين خلال العام الجديد، وقال إنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.وحذر السفير الروسي من أن العلاقات بين البلدين قد تتضرر بشكل لا رجعة فيه، إذا بدأت كوريا الجنوبية في تقديم دعم لأوكرانيا بأسلحة فتاكة، معربا عن أمله في ألا يحدث تغيير في موقف كوريا الجنوبية الداعي إلى عدم تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا.ونفى السفير الروسي التقارير التي تحدثت عن تجارة الأسلحة غير القانونية بين موسكو وبيونغ يانغ منذ القمة الروسية الكورية الشمالية في شهر سبتمبر الماضي، ووصف تلك التقارير بأنها "لا أساس لها من الصحة".