كوريا الشمالية تعاني من نقص غذائي وتراجع في النمو الاقتصادي

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وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بلغ عدد سكان كوريا الشمالية 25 مليونا و700 ألف نسمة في عام 2022، أي نصف عدد السكان في كوريا الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن متوسط العمر المتوقع في كوريا الشمالية بلغ 71.9 عاما للذكور و78.3 عاما للإناث، فيما بلغ 79.9 عاما للذكور و85.6 عاما للإناث في كوريا الجنوبية.وانخفض حجم إنتاج الحبوب الغذائية في كوريا الشمالية خلال العام الماضي، بما في ذلك الأرز والشعير، بنسبة 4% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 4 ملايين و510 آلاف طن.وقال التقرير إن المتوسط اليومي من إمدادات الطاقة الغذائية في كوريا الشمالية على أساس عام 2021 بلغ 1982 كيلو كالوري، بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ 3156 كيلو كالوري في كوريا الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في كوريا الشمالية في العام الماضي سجل 0.2% بانخفاض مقارنة بالعام الأسبق بسبب الانتشار واسع النطاق لفيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا للعام الثالث على التوالي.