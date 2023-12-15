إجراء أول تحقيقات مع رئيس الحزب المعارض الرئيسي السابق منذ اعتقاله

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تجري النيابة العامة اليوم الأربعاء تحقيقات مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي السابق "سونغ يونغ كيل" بشأن مزاعم تورطه في توزيع مظاريف مالية على بعض نواب البرلمان التابعين للحزب، من أجل نيل تأييدهم في انتخابات رئاسة الحزب في عام 2021.وتعد هذه التحقيقات الأولى من نوعها التي تجريها النيابة منذ أن تم اعتقاله.وتتركز التحقيقات مع "سونغ" على الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتوزيع المظاريف المالية، وهويات نواب البرلمان الذين تلقوا تلك المظاريف، وهو ما قد يتسبب في إسراع النيابة في إجراء تحقيقات مع هؤلاء النواب، بناء على نتائج التحقيقات مع "سونغ".وقد منعت النيابة العامة "سونغ" من مقابلة أي شخص آخر إلا محاميه، بسبب احتمال قيامه بتدمير الأدلة.