البرلمان الكوري يصادق على القانون الخاص بحظر أكل لحوم الكلاب

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تمت المصادقة البرلمانية على مشروع القانون الخاص بحظر أكل لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية.وجاءت هذه المصادقة في اجتماع للجنة البرلمانية لشؤون الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمحيطات ومصائد الأسماك، عُقد اليوم الأربعاء، حيث يحظر هذا القانون ذبح الكلاب وأكل لحومها والتجارة فيها.وتضمن القانون موادا تلزم الحكومة بتقديم دعم لأصحاب وعمال المزارع التي تربي الكلاب، وشركات ذبح الكلاب وتوزيع لحومها، والمطاعم التي تقدم لحوم الكلاب.وكان حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة الكورية قد قررا يوم السابع عشر من نوفمبر الماضي سن قانون خاص بحظر أكل لحوم الكلاب في غضون هذا العام، كما قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أيضا سن هذا القانون في اجتماع لجميع نوابه البرلمانيين عُقد في نوفمبر.