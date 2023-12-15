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الاقتصادية

توقعات بتجاوز صادرات كوريا من المنتجات الدفاعية 13 مليار دولار هذا العام

Write: 2023-12-20 15:07:36Update: 2023-12-20 15:12:49

توقعات بتجاوز صادرات كوريا من المنتجات الدفاعية 13 مليار دولار هذا العام

Photo : KBS News

من المتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الدفاعية خلال هذا العام 13 مليار دولار .
وقالت وزارة الدفاع في سيول إن قيمة صادرات المنتجات الدفاعية تجاوزت بالفعل مستوى 10 مليارات دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن، وأنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي قيمة صادراتها لهذا العام ما بين 13 مليارا و14 مليار دولار.
وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات الدفاعية الكورية 17.3 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنويع أنظمة الأسلحة الكورية المصدرة، من 6 أنظمة في العام الماضي إلى 12 نظاما في هذا العام، كما زاد عدد الدول التي تستوردها من 4 دول في العام الماضي، إلى 12 دولة هذا العام.
وبلغت حصة بولندا من إجمالي قيمة الصادرات الكورية من المنتجات الدفاعية 72% في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما بلغت حصة الدول الأخرى بخلاف بولندا 68% هذا العام.
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