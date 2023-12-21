البرلمان يمرر قانونا يحظر المواد المزيفة بالذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية

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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون يحظر استخدام تقنيات التزييف العميق في الحملات الانتخابية لمدة 90 يوما قبل يوم الانتخابات.وخلال جلسة برلمانية عامة أمس الأربعاء، تم تمرير تنقيحات قانون الانتخابات الرسمية العامة التي تسعى إلى فرض مثل هذا الحظر.وبموجب مشروع القانون، لن يُسمح بإنتاج وتحرير وبث ونشر مقاطع الفيديو المزيفة بالذكاء الاصطناعي لأغراض الحملات الانتخابية قبل 90 يوما من يوم الانتخابات.وسوف يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات أو غرامة تتراوح بين 10 إلى 50 مليون وون.ومن المقرر أن يتم تطبيق الحظر بعد 11 يناير، أي قبل 90 يوما من الانتخابات العامة المقررة في أبريل من العام القادم.