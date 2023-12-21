رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق يناقشان سبل توحيد الحزب المعارض

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أجرى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء السابق "كيم بو كيوم" محادثات على مأدبة غداء أمس الأربعاء، حيث ناقشا سبل توحيد الحزب للفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام القادم.وبعد الجلسة التي استمرت ما يقرب من ساعة ونصف دون حضور أي شخص آخر، قال "كيم" للصحفيين إنه نصح "لي" بلقاء رئيس الحزب الديمقراطي السابق "لي ناك يون" ونقل وجهات نظره إليه.وقال "كيم" إنه أخبر "لي" أيضا بأن الحزب الديمقراطي يمكن أن يحقق نتائج إيجابية في الانتخابات العامة إذا سعى إلى الاستقرار والابتكار بطريقة متناغمة.ولم يتحدث رئيس الحزب الديمقراطي من جانبه إلى الصحفيين بعد مأدبة الغداء، لكن كبير المتحدثين باسم الحزب "كوان تشيل صونغ" كشف عن تفاصيل اجتماع الأربعاء.ووفقا لما ذكره "كوان"، قال "لي" إنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل وحدة الحزب للفوز في الانتخابات العامة.