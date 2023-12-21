البنك المركزي الكوري يتوقع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ

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توقع البنك المركزي الكوري أمس الأربعاء أن ينخفض معدل التضخم في البلاد بوتيرة أبطأ حتى نهاية العام القادم، قبل أن يصل إلى حوالي 2%.وفي تقرير حول التقدم المحرز نحو هدف تثبيت أسعار المستهلكين، توقع البنك المركزي أن تسجل أسعار المستهلكين تضخما بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2024، ثم بنسبة 2.3% في النصف الثاني، و2.1% في النصف الأول من عام 2025.وقدر البنك أن انخفاض التضخم قد يتباطأ أكثر إذا عادت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، أو إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية.ومن ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" في بيان إنه يرجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما من العام القادم.وعزا "ري" الاستقرار في السوق المالية العالمية إلى التوقعات بانتهاء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن الحكومة ستكون قادرة على دراسة السياسات النقدية مع التركيز على العوامل المحلية.