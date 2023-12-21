تجمد أكثر من 70 عداد مياه وسط الثلوج وموجة البرد

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تم الإبلاغ عن أكثر من 70 حالة تجمد لعدادات المياه، وسط تساقط الثلوج الكثيفة وموجة البرد التي تجتاح كوريا الجنوبية. ووفقا للمقر المركزي للسلامة والتدابير المضادة، تم الإبلاغ عن تجمد إجمالي 72 عدادا للمياه في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 11 من مساء أمس الأربعاء، معظمها في منطقة العاصمة، بما في ذلك 26 حالة في سيول، و37 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و3 حالات في "إنتشون". وتم إصلاح 45 عدادا منها.وأكدت الوكالة أيضا أنه تم الإبلاغ عن 5 حالات مرضية مرتبطة بالبرد يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد هذه الحالات منذ الأول من ديسمبر إلى 81 حالة.وتم تقييد حركة المرور على 6 طرق، بما في ذلك 4 طرق في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" وطريقان في مقاطعة جنوب "جولا".وتم تقييد الوصول إلى 201 مسار للمشي في 10 متنزهات وطنية، بينما تم تعليق خدمات سفن الركاب على 60 مسارا، بما في ذلك المسار الذي يربط بين جزيرة "بينغ نيونغ" و"إنتشون". وفي وقت سابق من اليوم، رفعت وزارة الداخلية والسلامة وضع الاستجابة لحالات الطوارئ للمقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، كما رفعت أيضا مستوى التأهب لأزمات الثلوج من مستوى الانتباه إلى الحذر في وقت سابق من اليوم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تستمر درجات الحرارة المتجمدة في البلاد حتى صباح السبت.كما توقعت الوكالة أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين 20 درجة تحت الصفر و4 درجات تحت الصفر اليوم الخميس، مع وصول درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين 9 تحت الصفر و2 تحت الصفر.