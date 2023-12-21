الزعيم الكوري الشمالي يتعهد بالرد بالأسلحة النووية على أي هجوم نووي

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قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن بلاده سترد على أي هجوم نووي بأسلحتها النووية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس إن "كيم" أدلى بهذا التصريح في اليوم السابق، حيث كان يشجع أعضاء وحدة المكتب العام للصواريخ التي شاركت في تجربة إطلاق الصاروخ "هوا صونغ 18" العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الاثنين.وفي أثناء اجتماعه مع الجنود في المكتب الرئيسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، قال "كيم" إن النشاط العسكري الذي نفذته الوحدة كان دليلا على دقة كوريا الشمالية وقوة قدراتها العسكرية.وأضاف "كيم" أن الإطلاق الأخير يقدم تفسيرا واضحا للاستراتيجية النووية للبلاد وعقيدة الرد، التي بموجبها لن تتردد بيونغ يانغ في شن هجمات نووية إذا واجهت استفزازا نوويا من قبل العدو.وشدد على أن القدرة الدفاعية الحقيقية لحماية السلام تأتي من الاستعداد العسكري والقدرة على مهاجمة أي عدو استباقيا.