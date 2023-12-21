البرلمان الكوري يبدأ التعامل مع ميزانية عام 2024

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري في التعامل مع مشروع قانون ميزانية العام القادم في جلسة برلمانية عامة اليوم الخميس.وقد توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن الميزانية أمس الأربعاء، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق خلال الجلسة الاستثنائية. وأسفرت المفاوضات النهائية عن تخفيض قدره 4.2 تريليون وون من اقتراح الحكومة البالغ 656.9 تريليون وون.واتفق الجانبان على زيادة قدرها 600 مليار وون للبحث والتطوير، وتوسيع الميزانية بمقدار 300 مليار وون لخطة التنمية الحكومية للأراضي الرطبة المستصلحة في "سيه مان غُم" في مقاطعة شمال "جولا".كما اتفق الجانبان على زيادة الميزانية بمقدار 200 مليار وون للقسائم المحلية التي تسمى "شهادات سيول لهدايا الحب".وفي وقت سابق من يوم 9 ديسمبر، قدمت الحكومة إلى البرلمان خطة الميزانية لعام 2024، والتي تزيد بنسبة 2.8% عن ميزانية هذا العام.وإذا أقر البرلمان مقترح الميزانية اليوم الخميس، فسيأتي ذلك بعد 19 يوما من الموعد النهائي القانوني.