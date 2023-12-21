إجمالي ديون كوريا الجنوبية لعام 2023 تتجاوز 6 كوادريليون وون

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توقعت بيانات صدرت مؤخرا أن يتجاوز إجمالي ديون كوريا الجنوبية لهذا العام مستوى 6 كوادريليون وون للمرة الأولى على الإطلاق.ووفقا لبنك التسويات الدولية اليوم الخميس، بلغ ديون كوريا للقطاع غير المالي ما يقرب من 5 كوادريليون و957 تريليون وون، أي حوالي 4.58 تريليون دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثاني.وبالنظر إلى أن الرقم ارتفع بنسبة 4% عن العام الماضي، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي ديون كوريا مستوى 6 كوادريليون وون بحلول نهاية الربع الثالث، مع صدور البيانات ذات الصلة في العام القادم.ووجدت بيانات بنك التسويات الدولية أيضا أن كوريا الجنوبية كانت الدولة الوحيدة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي شهدت نموا في نسبة إجمالي الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة عام واحد.وقد بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 273.1% في نهاية الربع الثاني، بزيادة 4.9 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.