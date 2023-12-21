الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام التاسع عشر على التوالي

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كوريا الشمالية، ودعت إلى بذل جهود لمعالجة هذه القضية.وفي اجتماع للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء، تم تمرير القرار بالإجماع دون تصويت، مما يجعله التاسع عشر من نوعه منذ عام 2005.ويتناول قرار هذا العام، الذي جاء بقيادة الاتحاد الأوربي، عملية الإعادة القسرية الأخيرة للفارين من كوريا الشمالية في الصين، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو المهينة.وتحظر الاتفاقية الترحيل أو التسليم في الحالات التي يكون فيها التعذيب محتملا عند العودة.وتطرق القرار أيضا إلى قيام كوريا الشمالية بجمع أموال لتطوير أسلحتها النووية عن طريق العمل القسري وغيرها من الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان، مع الإشارة أيضا إلى قضايا أسرى الحرب والمختطفين.كما حث القرار مجلس الأمن الدولي على النظر في إحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.