انخفاض مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر

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انخفض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.وقال البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، انخفض بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 121.06 نقطة في نوفمبر، مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، شهد المؤشر نموا بنسبة 0.6%.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بنسبة 2.7%، بينما انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.7%، مع انخفاض أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 5.5% وسط انخفاض أسعار النفط العالمية.وارتفعت أسعار المرافق، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه وكذلك التخلص من القمامة، بنسبة 0.7%، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الصناعية بنسبة 4.6% في نوفمبر.وقال مسؤول في البنك المركزي إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المرافق في شهر ديسمبر أيضا.