13 % ارتفاعا في قيمة الصادرات الكورية خلال ديسمبر

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قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية إن قيمة صادرات كوريا الجنوبية زادت بنسبة 13% في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات خلال العشرين يوما الأولى من ديسمبر بلغت 37 مليارا و872 مليون دولار، لتسجل زيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع متوسط ​​قيمة الصادرات اليومية بالنسبة لعدد أيام العمل بـ13%.وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الشهرية ظلت تنخفض لاثني عشر شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم تحولت إلى الزيادة منذ أكتوبر من هذا العام.وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات زادت بنسبة 19.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 27.7%.أما قيمة الواردات خلال العشرين يوما الأولى من هذا الشهر فقد بلغت 36 مليارا و256 مليون دولار لتسجل انخفاضا بنسبة 9.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ونتيجة لارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض قيمة الواردات، سجل الميزان التجاري الكوري فائضا قدره مليار و616 مليون دولار، وهو فائض للشهر السادس على التوالي، بينما بلغ العجز التجاري المتراكم خلال هذا العام 12 مليارا و834 مليون دولار.