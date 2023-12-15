صادرات كوريا من الأعشاب البحرية المجففة تتجاوز تريليون وون

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صرحت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية اليوم بأن الصادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة، "كيم"، قد تجاوزت مستوى تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 750 مليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.وقالت الوزارة إن هذه الصادرات استمرت في الزيادة على مدى الأعوام الـ13 الماضية، بمتوسط سنوي يبلغ 10%.ومثّلت الأعشاب البحرية المجففة المتبلة 67% من إجمالي تلك الصادرات، بينما مثلت الأعشاب البحرية المجففة الخالصة النسبة المتبقية.وزاد عدد الدول المستوردة لمنتجات الأعشاب البحرية الكورية لتشمل الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة والصين واليابان، ليبلغ عددها في هذا العام 124 دولة حول العالم.وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم الصادرات من خلال تقديم قسائم تصدير والمشاركة في استشارات التجارة الخارجية، متوقعة أن تحقق تلك الصادرات مليار دولار سنويا بحلول عام 2027، من خلال تعزيز نظام الدعم ذي الصلة.