سيول وواشنطن وطوكيو تدين استفزازات كوريا الشمالية

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أصدر وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بيانا مشتركا اليوم الخميس، أدانوا فيه بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وصاروخا قصير المدى، يومي 18 و17 من شهر ديسمبر الجاري.وقال البيان إن الاستفزازات المستمرة من قبل بيونغ يانغ تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم، وتضر بنظام عدم الانتشار الدولي. وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن كوريا الشمالية لم تصدر إشعارا مسبقا بإطلاق الصواريخ، مما هدد سلامة الطيران المدني والملاحة الجوية في المنطقة.وشدد البيان أيضا على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يمثل انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يوجب ضرورة التزام جميع دول العالم بالقرارات التي تحظر على كوريا الشمالية الحصول على التقنيات والمواد الخاصة بتطوير برامجها النووية والصاروخية غير الشرعية.وتضمن البيان أيضا تأكيد الولايات المتحدة مجددا على التزامها الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، من خلال استخدام جميع قدراتها، بما في ذلك النووية.وأشار وزراء الدول الثلاث إلى تقاسم معلومات الإنذار من الصواريخ الكورية الشمالية الذي انطلق أول من أمس الثلاثاء، ووضع خطة مناورات ثلاثية.وأكد البيان أيضا على أن تطوير كوريا الشمالية برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية يعتبر جزءا لا يتجزأ من انتهاكاتها لحقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها، معربا عن الأسف على قرار السلطات الكورية الشمالية استخدام الموارد المحدودة في تطوير تلك الأسلحة.وبالإضافة إلى ذلك، أكد البيان على نية الدول الثلاث بذل جهود مستمرة بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل قطع مصادر التمويل عن كوريا الشمالية، بما في ذلك سوء استغلالها لعمالها في الخارج، وأنشطتها السيبرانية الشريرة، وطالب البيان كوريا الشمالية بالتوقف عن ارتكاب مثل تلك الاستفزازات والاستجابة لطلب الحوار دون شروط مسبقة.