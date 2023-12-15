وزير العدل يتولى منصب رئاسة لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم

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قال مسؤول في وزارة العدل في تصريحات هاتفية للكي بي إس اليوم إنه من المتوقع أن يعلن وزير العدل "هان دونغ هون" عن استقالته من منصبه مساء اليوم.جاء ذلك بعد أن توصل حزب "قوة الشعب" الحاكم إلى قرار بتعيين "هان" في منصب رئيس لجنة الطوارئ التي ستقود الحزب خلال الانتخابات العامة القادمة، وقد قبل الوزير "هان" صباح اليومتولي هذا المنصب.وبهذه المناسبة، سيُقام حفل للإعلان عن هذه التغييرات في الساعة الخامسة من مساء اليوم في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة "غوا تشون".وكان الوزير "هان" قد أعرب بشكل غير مباشر عن نيته قبول مقترح الاستقالة من منصبه لتولي رئاسة لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم، وذلك خلال جلسة استماع برلمانية أول من أمس، حيث قال إن كل الطرق في العالم لم تكن طرقا في البداية، وأن الطريق يصبح طريقا بالفعل عندما يسير عليه الكثير من الناس، وهو ما فسره المراقبون بأنه إعلان من جانبه عن نيته لرئاسة لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم.