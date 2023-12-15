اليابان تستقبل أكثر من 22 مليون سائح هذا العام

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تجاوز عدد السياح الأجانب الذين زاروا اليابان خلال هذا العام مستوى 20 مليونا لأول مرة منذ 4 أعوام، أي منذ بدء جائحة كورونا، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة العملة اليابانية "ين"، بالإضافة إلى العوامل الأخرى.واتضح من تقرير صادر عن هيئة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد السياح الذين زاروا اليابان في شهر نوفمبر الماضي وحده قد بلغ مليونين و440 ألفا، وهو ما رفع عدد الزوار الأجانب المتراكم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام إلى 22 مليونا و330 ألفا، ليتجاوز مستوى 20 مليونا لأول مرة منذ 4 أعوام، أي منذ عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.وتوقع التقرير أن يتجاوز إجمالي عدد السياح الأجانب الزائرين لليابان خلال هذا العام بأكمله 25 مليونا.وأشار التقرير إلى أن عدد الزوار الأجانب لليابان كان قد بلغ 31 مليونا و880 ألفا في عام 2019 ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق.وحسب الدول، بلغ عدد الزوار الكوريين إلى اليابان خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام 6 ملايين و180 ألفا، وهو ما يمثل 27.7% من إجمالي عدد الزوار.وجاء بعد كوريا كلٌ من: تايوان بـ3 ملايين و800 ألف، ثم الصين بمليونين و110 آلاف، وهونغ كونغ بمليون و860 ألفا.