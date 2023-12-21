البرلمان يمرر ميزانية عام 2024 بعد 19 يوما من الموعد النهائي القانوني

Photo : YONHAP News

أقر البرلمان الكوري اليوم الخميس خطة الميزانية لعام 2024 المقبل بقيمة 656.6 تريليون وون.وقامت الأحزاب السياسية بتمرير اقتراح الميزانية بأغلبية 237 صوتا مقابل رفض 9 أصوات وامتناع 13 عضوا عن التصويت، في جلسة برلمانية عامة ضمت 259 عضوا.وجاء هذا القرار بعد أن وافقت الأحزاب السياسية على خفض الميزانية بنحو 300 مليار وون، مقارنة بالاقتراح الأولي للحكومة.وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يوافق فيه البرلمان على خطة ميزانية الحكومة بعد تخفيض الاقتراح الأولي.وجاء تمرير الميزانية بعد 19 يوما من مضي الموعد النهائي القانوني، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخلف فيها البرلمان عن الالتزام بالموعد النهائي لتمرير ميزانية العام المقبل.واتفق الجانبان على زيادة قدرها 600 مليار وون للبحث والتطوير. وسيتم إنفاق 600 مليار وون على زيادة البنية التحتية البحثية، بما في ذلك معالجة انعدام الأمن الوظيفي، ودعم أبحاث الجيل القادم والتقنيات الأساسية، بالإضافة إلى الحصول على أحدث معدات البحث عالية الأداء.وبموجب خطة الميزانية أيضا، سيتم وتوسيع الميزانية بمقدار 300 مليار وون لخطة التنمية الحكومية للأراضي الرطبة المستصلحة في "سيه مان غُم" في مقاطعة شمال "جولا".كما اتفق الجانبان على زيادة الميزانية بمقدار 200 مليار وون للقسائم المحلية التي تسمى "شهادات سيول لهدايا الحب".