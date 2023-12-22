كوريا الشمالية توسع نطاق المدفوعات الإلكترونية

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قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، المسؤولة عن التعامل مع شؤون الكوريتين، إن كوريا الشمالية تسعى إلى توسيع نطاق الدفع الإلكتروني، وسط محاولاتها لتعزيز السيطرة على القطاع الاقتصادي المحلي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين أمس الخميس، حيث قال إن السلطات الكورية الشمالية تقوم بإصلاح نظام الدفع من أجل تقليل كمية النقد المتداول في السوق وتوسيع المدفوعات القائمة على البطاقات.وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة ذات صلة بقانون الدفع الإلكتروني الذي سنته كوريا الشمالية في عام 2021، كما تم تمرير مراجعة له في يوليو من هذا العام.وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية في كوريا الشمالية تشير بوجه عام إلى المعاملات غير النقدية باستخدام الحسابات المصرفية، وتستخدم لبيع وشراء البضائع وتحويل الأموال بين الشركات.ووفقا لمصادر من كوريا الشمالية، يستخدم الكثيرون في بيونغ يانغ تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول في البلاد "أولليم 2" الذي يسمح بإجراء مدفوعات بدون اتصال بالإنترنت من خلال رمز الاستجابة السريعة الفريد "كيو آر كود".