سيول تشيد بقرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أشادت الحكومة الكورية الجنوبية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان للسنة التاسعة عشرة على التوالي.وفي اجتماع للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، تم تمرير القرار بالإجماع دون تصويت، مما يجعله التاسع عشر من نوعه منذ عام 2005.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" إن الحكومة ترحب بتبني هذا القرار الذي يحث بقوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مراعاة المبادئ المتعلقة بحظر الإعادة القسرية للهاربين من كوريا الشمالية.وأشار "إيم" أيضا إلى أن القرار دعا الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، كما تحظر الترحيل أو التسليم في الحالات التي يكون فيها التعذيب محتملا عند العودة.وقال "إيم" إن حكومة كوريا الجنوبية شاركت في التفاوض على محتوى القرار المتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأن سيول ستواصل العمل من أجل رفع مستوى الوعي الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك حماية الهاربين.