النيابة تكشف اختلاس موظف بنك كيونغ نام المزيد من الأموال

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قالت النيابة العامة الكورية إن الموظف في بنك "كيونغ نام"، الذي تم اتهامه باختلاس أكثر من 130 مليار وون من أموال البنك، قد اختلس 160 مليار وون أخرى.وقال المحققون في مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية أمس الخميس إنهم اطلعوا على أحدث المعلومات، وطلبوا من محكمة منطقة سيول المركزية تغيير الاتهام الموجه للموظف، ولقبه "لي".ومع هذا الكشف، يشتبه الآن في أن "لي" اختلس ما يقرب من 301 مليار وون، أي أكثر من 220 مليون دولار، من الأموال في أثناء عمله رئيسا لقسم الاستثمار والتمويل في بنك "كيونغ نام".ووفقا للنيابة، تواطأ "لي" مع موظف في شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية، ولقبه "كوانغ"، في الفترة من نوفمبر 2014 إلى يوليو من العام الماضي، حيث اختلسا 228.6 مليار وون عن طريق تزوير قسائم سحب.كما تبين أيضا أن "لي" اختلس 80.3 مليار وون بمفرده في الفترة من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2018، باستخدام نفس الطريقة.