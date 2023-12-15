تجمد عدادات المياه وتعطل الرحلات الجوية بسبب موجة البرد وتساقط الثلوج

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تجمد أكثر من 170 عداد مياه وألغيت حوالي 160 رحلة جوية أمس الخميس، مع تساقط الثلوج الكثيفة واستمرار موجة البرد الشديد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.ووفقا للمقر المركزي للسلامة والتدابير المضادة، تم الإبلاغ عن تجمد 173 عدادا للمياه في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة، وكان معظمها في منطقة العاصمة، بما في ذلك 90 حالة في سيول، و30 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و15 حالة في مقاطعة "كانغ وان"، كما تم الإبلاغ عن 6 حالات لتجمد أنابيب المياه في سيول و"كيونغ كي". وقد تم إصلاح جميع تلك العدادات.كما تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في "كون سان" بمقاطعة شمال "جولا" في انهيار حظيرتين للماشية وصوبة زراعية واحدة.وتم تقييد حركة المرور على 13 طريقا، بما في ذلك 4 في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" و7 طرق في مقاطعة جنوب "جولا".وتم إلغاء 159 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد، كما تم إيقاف 20 سفينة ركاب على 15 مسارا في الموانئ، وتم أيضا تقييد الوصول إلى 126 قسما في 7 متنزهات وطنية.