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الدولية

واشنطن تدين إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات وتدعو بيونغ يانغ إلى الحوار

Write: 2023-12-22 10:49:36

واشنطن تدين إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات وتدعو بيونغ يانغ إلى الحوار

Photo : YONHAP News

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية مرة أخرى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، ودعت إلى الحوار والدبلوماسية.
وفي معرض مناقشة الاستفزاز الذي ارتكبته كوريا الشمالية يوم الاثنين، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "باتريك رايدر" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الولايات المتحدة تندد بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وأعمالها المزعزعة للاستقرار، لكنه امتنع عن التعليق على المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.
وقال "رايدر" إن واشنطن تحافظ على نهجها الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية، وتحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار، مؤكدا مجددا أن الولايات المتحدة ليست لديها أي نية عدائية.
وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تركز على الأمن الإقليمي وتتعاون من أجله مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.
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