كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لبرلمانها الصوري يوم 15 يناير

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من المقرر أن ينعقد برلمان كوريا الشمالية، المسمى "مجلس الشعب الأعلى"، يوم 15 يناير القادم لمناقشة ميزانية الدولة وقضايا أخرى.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى اجتمعت في اليوم السابق، ووافقت بالإجماع على عقد جلسة يوم 15 يناير في بيونغ يانغ.وأوضحت الوكالة أن الجلسة المقررة ستراجع تسوية الحساب لهذا العام وتناقش ميزانية عام 2024، والتي من المتوقع أن تتضمن تفاصيل ميزانية المشروعات التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها في جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في أواخر هذا الشهر.وفي الماضي، كان برلمان كوريا الشمالية يعقد اجتماعاته مرة واحدة في العام، ولكنه بدأ مؤخرا في عقد جلساته مرتين، في يناير وسبتمبر.