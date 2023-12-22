كوريا الجنوبية تتبرع لأوكرانيا بمعدات لإزالة الألغام

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تبرعت كوريا الجنوبية لأوكرانيا بمعدات لإزالة الألغام ضمن مساعداتها الإنسانية لها.ووفقا لسفارة كوريا الجنوبية في أوكرانيا أمس الخميس، تم تسليم 10 آليات لإزالة الألغام و100 شاحنة صغيرة إلى أوكرانيا، في حفل أقيم في "كييف" في تنفيذ جزئي لوعد سابق بتقديم المساعدات.فقد تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" في محادثاته مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان في شهر مايو الماضي، بتوفير معدات لإزالة الألغام.ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، يشتبه في وجود ألغام أرضية في حوالي 30% من أراضي أوكرانيا، وهو ما أسفر عن مقتل 250 مدنيا وإصابة 500 آخرين.