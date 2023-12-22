كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان حوارهما الاقتصادي رفيع المستوى

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استأنفت كوريا الجنوبية واليابان الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بعد توقف دام 8 أعوام.وعقدت الدولتان الجارتان حوارا في سيول أمس الخميس، بقيادة "كانغ جيه كوان"، نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون الاقتصادية، و"كييتشي أونو" النائب الأول لوزير الخارجية الياباني.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، استعرض الجانبان التعاون الاقتصادي الثنائي وتبادلا الآراء حول مختلف القضايا، بما في ذلك سياسات الأمن الاقتصادي وكذلك التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على العمل معا لتحقيق إمكانات الجهود الاقتصادية المشتركة بالكامل، وسط انتعاش التجارة الثنائية والاستثمار إلى مستويات ما قبل الوباء.وناقش الجانبان سياساتهما بشأن الأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، في محاولة لتأمين أسواق جديدة وتحقيق الاستقرار والتنوع لسلاسل التوريد.وقد تم إطلاق الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين سيول وطوكيو في عام 1999، ولكن تم تعليقه بعد الاجتماع الرابع عشر في يناير 2016 بسبب تنصيب تمثال لفتاة في "بوسان" يرمز إلى الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي اليابانية في زمن الحرب.