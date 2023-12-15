روسيا تؤكد إنشاء تعاون نشط وشامل مع كوريا الشمالية

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية "فاليري غيراسيموف" أمس الخميس على أن روسيا أنشأت تعاونا نشطا وشاملا مع كوريا الشمالية.ووفقا لوكالتي "رويترز" وإنترفاكس" للأنباء، أدلى "غيراسيموف" بهذه التصريحات في إحاطته للملحقين العسكريين العاملين في السفارات الروسية، حول الأنشطة التي مارستها وزارة الدفاع الروسية خلال هذا العام، حيث قال إن موسكو تواصل السعي إلى إقامة مشاركة استراتيجية مع كل من الهند والصين.الجدير بالذكر أن العلاقات والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية قد تعزز بشكل ملحوظ هذا العام، حيث قام وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغ" بزيارة لكوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي، قبل زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى مركز "فوستوتشني" الفضائي لعقد قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقد أعربت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى مرارا عن مخاوفها من أن كوريا الشمالية قدمت أسلحة لروسيا مقابل حصولها على تكنولوجيا عسكرية.وقال "غيراسيموف" إن احتمالات نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتزايد بسبب زيادة أنشطة شبه التحالف العسكري الذي يقوده الغرب في تلك المنطقة.