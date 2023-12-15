سيول تتوقع مطالبة بيونغ يانغ بتفكيك التحالف مع واشنطن مقابل تجميد برنامجها النووي

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توقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" أن تطالب كوريا الشمالية بتفكيك التحالف بين سيول والولايات المتحدة، مقابل تجميد أو تقليص البرنامج النووي الكوري الشمالي.جاء ذلك في تقرير قدمه الوزير "لي" أمس الخميس للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية حول الأوضاع العسكرية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال طرحه النائب البرلماني "يون سانغ هيون" عن حزب قوة الشعب الحاكم، حول إمكانية عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن التجميد النووي والحد من الأسلحة النووية إذا تم انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا جديدا في انتخابات الرئاسة التي ستجري في شهر نوفمبر من العام القادم، أكد الوزير "شين" أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز الردع الموسع، ليجعل ذلك الردع مسألة لا رجعة فيها.وفيما يخص ادعاءات كوريا الشمالية ببدء القمر الاصطناعي للتجسس العسكري "ماللي كيونغ 1" الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي، مهامه رسميا في أوائل ديسمبر الجاري، قال الوزير "شين" إن ادعاءات بيونغ يانغ هذه غير موثوق بها، مشيرا إلى أن الأقمار الاصطناعية الكورية والأمريكية للاستطلاع العسكري ذات التكنولوجيا العالية لا يمكن بدء مهامها الرسمية إلا بعد ما يتراوح بين 5 أشهر و6 أشهر من إطلاقها.