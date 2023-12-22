توقعات بانتعاش الصناعات التحويلية الكورية في يناير

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توقع خبراء اقتصاديون أن تتمتع الصناعات التحويلية الكورية بانتعاش في شهر يناير من العام القادم.وطبقا لمسح أجراه المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة على 157 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، توقع هؤلاء الخبراء أن يصل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 108 نقاط في شهر يناير القادم، بزيادة مقدارها 8 نقاط عن الشهر الأسبق.وحسب الصناعات التفصيلية، توقع الخبراء أن يسجل مؤشر قطاع صناعة أشباه الموصلات 160 نقطة، فيما سيصل مؤشر صناعة الهواتف المحمولة إلى 141 نقطة، والصناعات الحيوية والصحية إلى 116 نقطة، وصناعة بناء السفن إلى 111 نقطة.وتوقع الخبراء أن ينخفض مؤشر صناعات شاشات العرض والأدوات الإلكترونية المنزلية والصناعات الكيميائية.