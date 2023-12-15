رصد مؤشرات على تشغيل كوريا الشمالية مفاعلا جديدا للماء الخفيف

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يبدو أن كوريا الشمالية بدأت لأول مرة في تشغيل مفاعلها النووي التجريبي الجديد بالماء الخفيف في منشأة يونغ بيون النووية.وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع المجلس التنفيذي للوكالة الذي عقد أمس الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إنه تم رصد عملية تصريف مياه ساخنة من نظام تبريد المفاعل النووي، وذلك منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا التصريف يدل على أن مفاعل الماء الخفيف يتم تشغيله على أساس تجريبي.وأضاف "غروسي" أن تصريف المياه الساخنة يشير إلى أن مفاعل الماء الخفيف وصل إلى مرحلة حرجة.وكانت كوريا الشمالية قد قامت بمعاجلة الوقود النووي المستهلك لاستخراج مادة البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية من خلال المفاعل النووي في يونغ بيون الذي تصل طاقته إلى 5 ميغاواط.وأعرب "غروسي" عن قلقه من مواصلة كوريا الشمالية تنفيذ برنامجها النووي انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحث بيونغ يانغ على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتنفيذ الفعال لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.