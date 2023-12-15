درجات الحرارة في كوريا اليوم تسجل أقل مستوياتها منذ بداية الشتاء

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وسط استمرار موجة البرودة الشديدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، تم تسجيل أقل مستوى لدرجات الحرارة صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ بداية موسم الشتاء الحالي.وبلغت درجة الحرارة في بلدة "إيم نام" في منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان" 25.5 درجة مئوية تحت الصفر صباح اليوم، مسجلة بذلك أقل درجة حرارة على مستوى البلاد، فيما تم تسجيل 20.4 درجة تحت الصفر في ممر "ديه كوال ليونغ" في منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان" أيضا، و19.4 درجة تحت الصفر في بلدة "إي دونغ" في منطقة "بوتشون" بمقاطعة كيونغ كي، و14.7 درجة تحت الصفر في العاصمة سيول.ولا تزال التحذيرات من البرد القارس التي كان قد تم إصدارها على مستوى البلاد، قائمة اليوم، ولليوم الثالث على التوالي.وكانت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزيرة جيجو وبعض المناطق الساحلية الجنوبية، قد ظلت عند مستوى تحت الصفر طوال اليوم.وشهدت المناطق الساحلية الغربية وجزيرة جيجو اليوم تساقط كميات كبيرة من الثلوج بسبب السحب الثلجية التي نشأت نتيجة لمرور الهواء البارد فوق البحر الغربي.