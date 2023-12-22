الحزب الحاكم يصف اختيار وزير العدل السابق رئيسا للجنة الطوارئ بأنه انطلاقة نحو الإصلاح

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قال القائم بأعمال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم وزعيم التكتل البرلماني للحزب "يون جيه أوك" إن رحلة الحزب نحو الإصلاح ستبدأ من جديد مع تولي وزير العدل السابق "هان دونغ هون" منصب رئيس لجنة الطوارئ في الحزب.وجاء هذا التصريح في اجتماع للحزب عقد اليوم الجمعة، حيث توقع "يون" أن يتولى "هان" مهامه الرسمية كرئيس للجنة الطوارئ في منتصف الأسبوع القادم.ووصف "يون" وزير العدل السابق "هان" بأنه شخصية سياسية شابة وجديدة قادرة على اجتثاث السلوكيات السياسية القديمة التي استمرت لعقود من الزمن، من خلال فتح حقبة من السياسة الخالية من الفصائل أو القواعد الجماهيرية.وفيما يتعلق بالجدل المثار بشأن احتمال أن تتسبب علاقة العمل السابقة بين "هان" والرئيس "يون صوك يول" كمدعين عامين، في حدوث تأثيرات سلبية على الساحة السياسية، أعرب "يون" عن اعتقاده بأن الاثنين سيجريان حوارا صريحا ومباشرا على أساس الثقة المتبادلة.وبعد الإعلان عن اختيار "هان" رئيسا للجنة الطوارئ للحزب الحاكم، دعا "هونغ إيك بيو" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، "هان" إلى التحلي بالجرأة عند مناقشة الشؤون البرلمانية والمشاعر العامة مع الرئيس "يون".وسوف يعقد الحزب الحاكم اجتماعا يوم الثلاثاء القادم لإجراء تصويت على تشكيل لجنة الطوارئ، حيث يتم تعيين "هان" رسميا رئيسا للجنة.