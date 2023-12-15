البابا فرنسيس يدعو للسلام العالمي في قداس عيد الميلاد

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دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى السلام العالمي في قداس أقامه عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس.وقال البابا في عظته إن قلوبنا الليلة في بيت لحم، حيث لا يزال أمير السلام يتعرض للرفض من قبل منطق الحرب الخاسر، مع هدير الأسلحة الذي يمنعه اليوم أيضا من أن يكون له موضع في الأرض التي ولد فيها".وقد تم إلغاء أو تصغير الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة بيت لحم بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الضفة الغربية.ووجه البابا نداءات عديدة لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان.وأكد أن العدالة لن يتم تحقيقها من خلال استعراض القوة، وقال إنه لا تتم إزالة الظلم بإظهار القوة من أعلى، بل من خلال إظهار المحبة من أسفل.