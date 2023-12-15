واشنطن تشدد على ضرورة القضاء على قرصنة الأصول الافتراضية بواسطة بيونغ يانغ

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، على أن الأمر الأهم لمنع كوريا الشمالية من شن استفزازات صاروخية مستمرة هو القضاء على قرصنتها للأصول الافتراضية التي تعد مصدرا تمويليا أساسيا لها.وقالت "آن نويبرغر" نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض لشؤون التكنولوجيا السيبرانية والجديدة أمس الأحد، إن الأولوية القصوى للولايات المتحدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية هي القضاء على سرقة الأصول الافتراضية.وأضافت أن كوريا الشمالية تتجنب العقوبات الدولية من خلال القرصنة، وتنتهك الإجراءات الدولية التي تهدف إلى منعها من تطوير الأسلحة، وهو ما مكّنها من إطلاق العديد من الصواريخ.وطبقا لمنصة "تشيناليسيس" المتخصصة في تحليل سوق العملات المشفرة والبلوك تشين، بلغت قيمة الأصول الافتراضية التي قرصنتها كوريا الشمالية هذا العام 1.7 مليار دولار.وكانت "نويبرغر" قد قالت في شهر مايو الماضي إن حوالي نصف الأموال المستخدمة في تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية تتم تغطيتها من خلال قرصنة الأصول الافتراضية.