كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزبها الحاكم

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من المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في غضون هذا الأسبوع.وكان المكتب السياسي قد اتخذ قرارا يوم الأول من ديسمبر الجاري بعقد اجتماعه القادم بحضور جميع أعضائه في أواخر ديسمبر.ومن المتوقع أن يؤكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مجددا خلال الاجتماع القادم على سياسات كوريا الشمالية المتشددة تجاه الولايات المتحدة، وتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي إضافي للاستطلاع العسكري.ومن المرجح أن يُفتتح الاجتماع يوم السابع والعشرين من ديسمبر وأن ينتهي يوم الحادي والثلاثين.يذكر أنه يتم عادة الكشف عن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، يوم الأول من يناير من كل عام.ومن المتوقع أن يعرب "كيم" في تصريحاته عن عزمه تعزيز التعاون والتبادلات مع كل من الصين وروسيا.