حجم صادرات كوريا من البرامج التلفزيونية يتجاوز 500 مليون دولار

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تجاوز للمرة الأولى حجم صادرات كوريا من البرامج التلفزيونية 500 مليون دولار خلال العام الماضي.وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية على شركات البرامج التلفزيونية التي يزيد حجم مبيعاتها عن 100 مليون وون، بلغت قيمة صادرات البرامج التلفزيونية الكورية 561 مليونا 290 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 29.6% مقارنة بالعام الأسبق، بفضل زيادة صادراتها إلى المنصات الخاصة بخدمات الفيديوهات على الإنترنت.وأشارت نتائج المسح إلى أن قيمة صادرات محطات البث الأرضي من البرامج التلفزيونية بلغت 271 مليونا و240 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 27.1% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغت قيمة صادرات برامج محطات الكابل التلفزيونية 290 مليونا و50 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 31.9%.ومن بين الدول الرئيسية التي استوردت برامج تلفزيونية كورية: اليابان والولايات المتحدة والصين وتايوان.أما قيمة واردات كوريا من البرامج التلفزيونية في العام الماضي فبلغت 7 ملايين و293 ألف دولار، بزيادة نسبتها 20.1% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ إجمالي حجم مبيعات البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية 19 تريليونا و757.9 مليار وون في العام الماضي، بزيادة 1.8% مقارنة بالعام الأسبق.