تجاوز متوسط سعر تصدير السيارة الكورية 25 مليون وون هذا العام

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تجاوز متوسط سعر تصدير السيارة الكورية الجاهزة للاستخدام مستوى 25 مليون وون في هذا العام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة صادرات السيارات الرياضية "إس يو في"، والسيارات الكهربائية، ذات القيمة المضافة.وطبقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لصناعة السيارات، بلغ إجمالي عدد السيارات الكورية المصدرة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مليونين و520 ألف وحدة ، بقيمة تصل إلى 64.5 تريليون وون، حيث بلغ متوسط سعر تصدير السيارة الواحدة الجاهزة 25 مليونا و590 ألف وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط سعر تصدير السيارة الكورية 25 مليون وون.وشهد متوسط سعر تصدير السيارة الكورية ارتفاعا بنسبة 53% في السنوات الخمس الماضية.ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية لهذا العام 70 تريليون وون.