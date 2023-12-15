نشر الفرقاطة الكورية الجنوبية تشون آن في البحر الغربي

Photo : YONHAP News

قالت قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية أول من أمس السبت إن الفرقاطة الجديدة "تشون آن"، التي تحمل اسم السفينة الحربية التي كانت قد أغرقتها كوريا الشمالية في عام 2010 بطوربيد، قد بدأت في تنفيذ مهامها للدفاع عن البحر الغربي ضمن الأسطول البحري الكوري الثاني.وتبلغ حمولة الفرقاطة الجديدة "تشون آن" 2800 طن، ويصل طولها إلى 122 مترا، وعرضها إلى 14 مترا وارتفاعها 35 مترا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 55 كيلومترا في الساعة، ويمكنها حمل طائرة عمودية خاصة بالعمليات البحرية على متنها.وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفرقاطة مجهزة بقدرات تسليحية تشمل مدافع بحرية عيار 5 بوصات، وصواريخ بحر- بجر، وصواريخ موجهة تكتيكية بحر- أرض يتم إطلاقها عموديا، وطوربيدات طويلة المدى مضادة للغواصات.