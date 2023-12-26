المحكمة العليا تقول إن العمل الإضافي يجب أن يُحتسب أسبوعيا وليس يوميا

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قضت المحكمة العليا الكورية بأن حسابات العمل الإضافي يجب أن يتم تحديدها من خلال حساب الساعات على أساس أسبوعي وليس على أساس يومي.وأصدرت المحكمة العليا هذا الحكم أمس الاثنين فيما يتعلق بقضية تتعلق بصاحب عمل اتُهم بعدم دفع مكافأة نهاية الخدمة وأجر العمل الإضافي بشكل صحيح لموظف لديه، مع انتهاك حد العمل الإضافي 130 مرة بين عامي 2013 و2016.ووفقا للقانون، يتم تعريف أسبوع العمل العادي بأنه ثماني ساعات من العمل المنتظم يوميا، و40 ساعة من العمل المنتظم أسبوعيا، و12 ساعة من العمل الإضافي أسبوعيا.وقد تم تغريم صاحب العمل الذي يواجه تلك الاتهامات، ولقبه "لي"، بمبلغ مليون وون في أول محاكمتين بعد أن قيّمت المحاكم الابتدائية أنه انتهك حد العمل الإضافي من خلال حساب ساعات تتجاوز حد الثماني ساعات من العمل المنتظم يوميا، لكن المحكمة العليا ألغت ذلك الحكم وأعادت القضية إلى محكمة منطقة سيول، قائلة إنه يجب تقييم ما إذا كانت قواعد العمل الإضافي قد تم انتهاكها على أساس ساعات العمل الزائدة باستخدام حد الـ40 ساعة من العمل المنتظم أسبوعيا.