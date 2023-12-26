الحكومة الكورية تصدر إشعارا لمراجعة مشروع قانون توسيع بيانات حوادث السيارات

ستصدر الحكومة الكورية إشعارا مسبقا حول التعديلات على مشروع قانون، تسعى إلى توسيع نطاق المعلومات التي يمكن تسجيلها بواسطة سجلات بيانات الأحداث، وتتطلب استخدام الأضواء ليلا.وقالت وزارة النقل أمس الاثنين إنها ستصدر إشعارا بتعديلات اللائحة المتعلقة بوظيفة ومعايير السيارات وقطع غيار السيارات اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 25 فبراير من العام القادم. وتسعى هذه التغييرات إلى زيادة عدد عناصر البيانات الرئيسية من 15 إلى 55، بحيث تشمل زوايا عجلة القيادة وتفعيل نظام مكابح الطوارئ المتقدم.يذكر أن سجلات بيانات الأحداث، التي يشار إليها أحيانا باسم "الصندوق الأسود للسيارات"، هي عبارة عن جهاز يستخدم لتسجيل المعلومات المتعلقة بالتصادمات المرورية، بما في ذلك سرعة السيارة قبل الحادث وبعده، وما إذا كانت دواسة الفرامل تعمل بشكل صحيح.وتتضمن المراجعات الأخيرة أيضا طرقا لمنع "السيارات الشبح"، أي السيارات التي تسبب حوادث من خلال القيادة بدون إضاءة مصابيحها الأمامية والخلفية في أثناء الليل.