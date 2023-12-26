إطلاق سراح قبطان سفينة صيد كوري بعد اعتقاله في المنطقة الاقتصادية اليابانية

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تم أمس الاثنين إطلاق سراح قبطان سفينة صيد كوري جنوبي، بعدما كان قد تم اعتقاله بتهمة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان دون تصريح.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الإفراج عن القبطان جاء بعد يوم من إعلان وكالة مصائد الأسماك اليابانية أن السفينة الكورية الجنوبية "808 تشونغ نام هو" تم الاستيلاء عليها في المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة جزيرة "كيوشو" الجنوبية الغربية، وتم اعتقال القبطان ولقبه "كيم".وكان على متن السفينة التي تبلغ حمولتها 44 طنا، طاقما مكونا من أحد عشر شخصا، من بينهم القبطان.وطلبت سيول إجراء تحقيق عادل وسريع من وكالة مصائد الأسماك اليابانية.وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على السفينة نفسها في يناير من عام 2021 بسبب أنشطة صيد غير قانونية مزعومة على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الغرب من منطقة "أمامي أوشيما" في جنوب "كيوشو"، ثم أطلقت سراح "كيم" بعد يوم واحد، بعد دفع كفالة بقيمة 6 ملايين ين، أي حوالي 55 مليون وون كوري، أو ما يعادل حوالي 45 ألف دولار.