الحزب الحاكم يعقد لجنة وطنية لانتخاب رئيس مؤقت له

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سيعقد حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية لجنة وطنية عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لانتخاب وزير العدل السابق "هان دونغ هون" رئيسا للجنة التوجيهية الطارئة للحزب.وفي الاجتماع المقرر أن يبدأ في الساعة 10 صباحا، سيجري الحزب تصويتا عبر الهاتف عبر فروعه الإقليمية لتحديد ما إذا كان سيتم الموافقة على "هان" كرئيس للجنة القيادة المؤقتة، على أن يتم إعلان النتائج حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، كما سيتم التصويت على تشكيل لجنة الطوارئ.ولكن حتى لو تمت المصادقة على تعيين "هان"، فإن الحزب لن يكون تحت قيادته إلا بعد الانتهاء من تعيين ما يصل إلى 15 عضوا في اللجنة، وهو ما من المرجح أن يأتي بعد الانتهاء من إجراءات الموافقة ذات الصة في اجتماع المجلس الأعلى للحزب بعد غد الخميس على أقرب تقدير، والاجتماع الوطني للجنة يوم الجمعة.وعندما يتم تعيين أعضاء لجنة الطوارئ، سيتنحى القائم بأعمال رئيس الحزب "يون جيه أوك"، ويعود إلى منصب زعيم التكتل البرلماني للحزب.